9 ефектних рослин, які допоможуть оновити інтер'єр

Кімнатні рослини – важлива частина інтер'єру. Саме вони дозволяють відчути єднання з природою у власному будинку та забезпечують затишок.

Без рослин важко уявити будь-який сучасний інтер'єр. І цей тренд продовжує набирати обертів. Поговоримо сьогодні про ефектні рослини, які створюють відмінні вертикалі, грають з масштабами та фактурами в кімнаті, а також заповнюють порожній простір.

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Фікус лірата



Фікус лірата в інтер'єрі / Фото kvartblog

Рослина вимоглива в догляді, проте виглядає вона дивовижно! Крім того, підходить вона до всіх інтер'єрних стилів, створюючи чудову гру фактур.

Оливкове дерево



Оливкове дерево в інтер'єрі / Фото Pinterest

Ще одна вибаглива, проте дуже ефектна рослина. Найкраще вона вписується в мінімалістичний стиль. Тож, якщо ви намагаєтеся досягнути ефекту "інтер'єру з картинки", сміливо купуйте оливкове дерево.

Ховея



Ховея в інтер'єрі / Фото Pinterest

Ховея є найпопулярнішою кімнатною пальмою. Завдяки ефектному вигляду рослина стала улюбленицею багатьох дизайнерів, які використовують її, як вертикальний елемент в інтер'єрі.

Юка



Юка в інтер'єрі / Фото Pinterest

Якщо ви любите монументальні форми в інтер'єрі, юка – ваш вибір. Рослина в горщику допоможе візуально зонувати приміщення.

Драцена



Драцена в інтер'єрі / Фото Pinterest

Видові форми драцени відрізняються за формою, забарвленням листків і квітів, тому кожен із них може по-різному виглядати в інтер'єрі.

Фікус Бенджаміна



Фікус в інтер'єрі / Фото Pinterest

Доволі масивна вертикаль допоможе розмежувати простір у квартирах відкритого планування.

Монстера



Монстера в інтер'єрі / Фото Pinterest

Доступний спосіб привнести в приміщення атмосферу спекотних тропіків.

Бамбукова пальма



Бамбукова пальма в інтер'єрі / Фото Pinterest

Яскрава пальма добре поєднується із меблями та декором з натурального дерева, підкреслюючи строгість приміщення. Через це рослину радять розміщувати у домашніх кабінетах чи бібліотеках.

Стреліція



Стреліція в інтер'єрі / Фото Pinterest

Одна із найфотогенічніших рослин, яка чудово працює із масштабами в просторих приміщеннях.