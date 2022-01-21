9 "квадратів" за 950 доларів в місяць: як виглядає найменша квартира Нью-Йорку
Джерело:New York Post
Комік із США показав крихітні апартаменти в яких поміщається усе необхідне. Площа орендованої квартири становить 9 квадратних метра, вартість оренди – 950 доларів (26 904 гривень) в місяць.
У невеликій студії мешканець розмістив односпальне ліжко, холодильник та раковину, а для гігієнічних процедур йому доводиться виходити з кімнати.
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Комік з США Рон Ервін живе в Нью-Йорку, винаймаючи квартиру за 950 доларів на місяць. За словами мешканця його апартаменти – одні з найменших у місті.
Нещодавно Рон провів детальну екскурсію квартирою. Більшу частину помешкання займає односпальне ліжко, поряд з яким можна побачити комп'ютерний стіл з висувними ящиками.
З побутової техніки у квартирі помістився невеличкий холодильник та електрична плита. Також знайшлося місце для раковини, над якою розміщуються підвісні шафки. Душ і унітаз у квартиру Рона не помістилися. Блогер розповідає, що йому доводиться користуватися санвузлом сусіда по сходовій клітці.