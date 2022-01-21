В небольшой студии парень разместил односпальную кровать, холодильник и раковину, а для гигиенических процедур ему приходится выходить из комнаты.

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Самая маленькая квартира

Комик из США Рон Эрвин живет в Нью-Йорке, снимая квартиру за 950 долларов в месяц. По словам жителя его апартаменты – одни из самых маленьких в городе.



Как выглядит самая маленькая квартира в Нью-Йорке / Фото New York Post

Недавно Рон провел подробную экскурсию по квартире. Большую часть помещения занимает односпальная кровать, рядом с которой можно увидеть компьютерный стол с выдвижными ящиками.



Как выглядит самая маленькая квартира в Нью-Йорке / Фото New York Post

По бытовой технике в квартире поместился небольшой холодильник и электрическая плита. Также нашлось место для раковины, над которой размещаются подвесные шкафчики. Душ и унитаз в квартиру Рона не поместились. Блогер рассказывает, что ему приходится пользоваться санузлом соседа по лестничной клетке.