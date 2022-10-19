На Airbnb можна орендувати бункер часів холодної війни: що пропонують гостям

Airbnb пропонує незвичне місце для ночівлі у Нью-Мексико. Бункер часів холодної війни, який будувався як укриття від радіоактивних опадів, тепер здається в оренду. Всередині облаштована ванна кімната та спальна. Загалом будівля розрахована на двох гостей.

Оренда бункера на добу обійдеться у 450 доларів. Які зручності пропонують за ці кошти – далі.

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Що пропонують власники незвичного будинку

У будівлі збереглися оригінальні сходи, які ведуть на глибину 56,6 метра – до ракетної шахти. Частина власності була переоблаштована під комфортабельний будинок та офіс, з тими ж умовами, що і звичне наземне житло. Також тут є стільниковий зв'язок та Wi-Fi. Єдине, чого бракує в приміщенні, – сонячного світла.



Проживання обійдеться у 450 доларів за ніч / Фото Airbnb

Переоблаштоване житло розташоване на верхньому рівні колишнього центру управління запуском ракет. Тут збереглися численні книги, які нагадують про минуле.



Який вигляд має бункер з висоти пташиного польоту / Фото Airbnb

Господарі комплексу мешкають на нижньому рівні пускового центру. Обидва рівні з'єднують червоні сходи. І хоча поверх власників є приватним, гості можуть досліджувати увесь бункер, блукаючи окремим тунелем.

Будинок повністю стилізований під епоху холодної війни / Фото Airbnb

У лістингу зазначається, що гості матимуть доступ до пральні, кухні, безкоштовної парковки на території заднього двору та місця з грилем для барбекю. У бункері дозволене перебування із домашніми тваринами.