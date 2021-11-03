Сервіс оренди житла Airbnb об'єднався із Warner Bros. Consumer Products, щоб відтворити інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу. Квартиру зможуть орендувати двоє людей на одну ніч — з 12 на 13 листопада.

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Фанати шоу вперше отримають доступ до шафи ікони стилю лише за 23 долари за ніч.

У квартирі зібрали культовий гардероб Керрі Бредшоу / Фото інстаграм Airbnb

Я дуже рада що глядачі побачать Нью-Йорк Керрі, як ніколи раніше, та вперше буквально "приміряють її шкуру", – поділилася враженнями Паркер.

Щоправда, квартира, яка здаватиметься в оренду, розташована не на Мангеттені, як в оригінальній історії, а в іншому престижному районі Нью-Йорка – Челсі.

У квартирі відтворені деталі, зображені в серіалі / Фото інстаграм Airbnb

Що отримають гості за 23 долари:

Віртуальне привітання під час реєстрації від Сари Джесіки Паркер.

Можливість прогулятися вулицями Мангеттена та/або залишитися вдома та дзвонити до друзів чи коханців по бездротовому домашньому телефоні.

Коктейль "Космополітан".

Можливість одягнутися у культове вбрання Керрі, відтворивши популярні образи.

Фотосесію на згадку.

Бронювання відкривається в понеділок, 8 листопада, о південь за північноамериканським східним часом.