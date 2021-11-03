Сервис аренды жилья Airbnb объединился с Warner Bros. Consumer Products, чтобы воспроизвести интерьер знаменитой квартиры Кэрри Брэдшоу. Квартиру смогут арендовать два человека на одну ночь – с 12 на 13 ноября.
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Фанаты шоу впервые получат доступ к шкафу иконы стиля всего за 23 доллара за ночь.
В квартире собрали культовый гардероб Керри Брэдшоу / Фото инстаграм Airbnb
Я очень рада, что зрители увидят Нью-Йорк Керри, как никогда раньше, и впервые буквально "примеряют ее шкуру", – поделилась впечатлениями Паркер.
Правда, квартира, которая будет сдаваться в аренду, расположена не на Манхеттене, как в оригинальной истории, а в другом престижном районе Нью-Йорка – Челси.
В квартире воспроизведены детали, изображенные в сериале / Фото инстаграмм Airbnb
Что получат гости за 23 доллара:
- Виртуальное приветствие во время регистрации от Сары Джессики Паркер.
- Возможность прогуляться по улицам Манхеттена и/или остаться дома и звонить друзьям или любовникам по беспроводному домашнему телефону.
- Коктейль "Космополитан".
- Возможность одеться в культовые наряды Керри, воспроизведя популярные образы.
- Фотосессию на память.
Бронирование открывается в понедельник, 8 ноября, в полдень по североамериканскому восточному времени.