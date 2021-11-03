На Airbnb з'явилася легендарна квартира Керрі Бредшоу: що пропонують орендодавці

Сара Джесіка Паркер, яка зіграла головну роль у серіалі "Секс у великому місті", пропонує фанатам не лише пожити в апартаментах своєї героїні, але й приміряти її гардероб, який став культовим після успіху шоу.

Сервіс оренди житла Airbnb об'єднався із Warner Bros. Consumer Products, щоб відтворити інтер'єр знаменитої квартири Керрі Бредшоу. Квартиру зможуть орендувати двоє людей на одну ніч — з 12 на 13 листопада.

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Фанати шоу вперше отримають доступ до шафи ікони стилю лише за 23 долари за ніч.

У квартирі зібрали культовий гардероб Керрі Бредшоу / Фото інстаграм Airbnb

Я дуже рада що глядачі побачать Нью-Йорк Керрі, як ніколи раніше, та вперше буквально "приміряють її шкуру", – поділилася враженнями Паркер.

Щоправда, квартира, яка здаватиметься в оренду, розташована не на Мангеттені, як в оригінальній історії, а в іншому престижному районі Нью-Йорка – Челсі.

У квартирі відтворені деталі, зображені в серіалі / Фото інстаграм Airbnb

Що отримають гості за 23 долари:

Віртуальне привітання під час реєстрації від Сари Джесіки Паркер.

Можливість прогулятися вулицями Мангеттена та/або залишитися вдома та дзвонити до друзів чи коханців по бездротовому домашньому телефоні.

Коктейль "Космополітан".

Можливість одягнутися у культове вбрання Керрі, відтворивши популярні образи.

Фотосесію на згадку.

Бронювання відкривається в понеділок, 8 листопада, о південь за північноамериканським східним часом.