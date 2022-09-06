Через зміцнення долара американці масово скуповують європейську нерухомість

Вперше за 20 років долар США досяг паритету з євро. Через вирівняну вартість валют заможні американці активно відправляються до Європи, де інвестують у житлові та комерційні квадратні метри.

Покупців житла зі США заохочують самі продавці. Повідомляється, що наразі в країнах єврозони для них надається 16% знижка. Як пише The Wall Street Journal, курс долара та лояльність ринку дозволяють американцям скуповувати навіть дорогу нерухомість.

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У яких європейських містах американці найчастіше купують нерухомість

За даними глобальної компанії нерухомості Knight Frank, найпопулярнішими європейськими ринками нерухомості для американських покупців житла стали:

Париж,

Сен-Тропе,

Тоскана,

Венеція,

Барселона,

Майорка,

Сардинія.

Згідно з останнім глобальним житловим індексом Knight Frank, ціни в Парижі зросли менш ніж на 4% у період з першого кварталу 2021 року по перший квартал 2022 року. Цим користуються американці з обмеженим бюджетом.



Квартира у Парижі за 758 606 доларів / Фото The Wall Street Journal

Сен-Тропе, на відміну від Парижу, є одним із найдорожчих регіонів у Франції. За даними Paris Property group, ціни на житло з 2015 року зросли тут на 15%. Кошти сюди вкладають заможні американці, які давно планували придбати елітне житло.

Італія також виявилася магнітом для американських інвестицій. Згідно з індексом Knight Frank, у п'яти італійських містах спостерігалося падіння середніх цін на житло з 2021 – 2022 роки. А "квадрати" у Римі та Мілані подорожчали за цей час менш як на 5% у кожному.

У Тоскані, попри ріст цін на житло з 2018 року, ринок нерухомості залишається цілком доступним для американців. Вирішальним фактором для іноземних покупців стає тамтешня природа та теплий клімат.



Інтерес американців особливо високий до житла поблизу озера Комо / Фото The Wall Street Journal

Крім Сардинії та Тоскани, компанія Knight Frank також зазначила, що ціни на житло зростають у Венеції. Водночас тутешні рієлтори відкритіші для переговорів, ніж в інших частинах країни. Відтак інтерес до переїзду у Венецію зріс на 6% у порівнянні з 2021 роком.

Попит має також нерухомість в Іспанії. Найпопулярнішими тут є Барселона та Майорка. Ціни в Барселоні, приміром, залишалися стабільними впродовж тривалого часу. Лише у 2021 році дослідники зафіксували несуттєве зростання на 4,3%.