Покупателей жилья из США поощряют сами продавцы. Сообщается, что в настоящее время в странах еврозоны для них предоставляется скидка 16%. Как пишет The Wall Street Journal, курс доллара и лояльность рынка позволяют американцам скупать даже дорогую недвижимость.

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В каких европейских городах американцы чаще всего покупают недвижимость

По данным глобальной компании недвижимости Knight Frank, самыми популярными европейскими рынками недвижимости для американских покупателей жилья стали:

Париж,

Сен-Тропе,

Тоскана,

Венеция,

Барселона,

Майорка,

Сардиния.

Согласно последнему глобальному жилищному индексу Knight Frank, цены в Париже выросли менее чем на 4% в период с первого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года. Этим пользуются американцы с ограниченным бюджетом.



Квартира в Париже за 758 606 долларов / Фото The Wall Street Journal

Сен-Тропе, в отличие от Парижа, является одним из самых дорогих регионов во Франции. По данным Paris Property group, цены на жилье с 2015 года выросли здесь на 15%. Средства сюда вкладывают состоятельные американцы, давно планировавшие приобрести элитное жилье.

Италия тоже оказалась магнитом для американских инвестиций. Согласно индексу Knight Frank, в пяти итальянских городах наблюдалось падение средних цен на жилье с 2021 – 2022 года. А "квадраты" в Риме и Милане подорожали за это время менее чем на 5%.

В Тоскане, несмотря на рост цен на жилье с 2018 года, рынок недвижимости остается вполне доступным для американцев. Решающим фактором для иностранных покупателей становится природа и теплый климат.



Интерес американцев особенно высок к жилью вблизи озера Комо / Фото The Wall Street Journal

Кроме Сардинии и Тосканы, компания Knight Frank также отметила, что цены на жилье растут в Венеции. В то же время здешние риелторы более открыты для переговоров, чем в других частях страны. Следовательно, интерес к переезду в Венецию вырос на 6% по сравнению с 2021 годом.

Спрос имеет также недвижимость в Испании. Самыми популярными здесь являются Барселона и Майорка. Цены в Барселоне, например, оставались стабильными в течение длительного времени. Только в 2021 году исследователи зафиксировали несущественный рост на 4,3%.