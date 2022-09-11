Зміна в законі повинна зобов'язати орендодавців здавати в оренду вакантні приміщення. За необхідності місто саме визначить ринкову вартість оренди, розповіли в офісі мера та олдерменів Амстердама.

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Боротьба з нестачею житла в Амстердамі

Попри гостру нестачу житла в Амстердамі, безліч будинків у столиці простоюють без власників та орендарів. Щоб врегулювати це питання муніципалітет зобов'яже власників заселитися у порожні будинки, або ж здавати їх тим, хто цього потребує. Якщо господарі відмовляться, їх штрафуватимуть на 4 500 євро. Для рантьє, які заробляють орендою, штраф сягатиме 9 000 євро.

У нас надто мало житла. Забагато будинків не заселені без жодної на це причини. Я рада, що ми можемо це виправити, бо порожнє житло у такі ситуації – це невиправдано. Ми гарантуватимемо, що будинки будуть використовуватися для того, для чого вони призначені, – для проживання,
зазначає заступниця мера Зіта Пелс.

Ухвалення нової політики штрафів користується широкою підтримкою серед влади, проте міська рада ще має схвалити відповідний проєкт. Адміністрація мера та олдермени проголосують за нього до 1 грудня. Якщо проєкт отримає більшість голосів, нові правила діятимуть до 2025-го року.