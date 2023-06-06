З цієї причини стиль добре відомий, і все більше і більше людей докладають зусиль, щоб створити вдома "античний острів". Як це зробити правильно – дізнавайтеся далі.

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Як створити інтер'єр в античному стилі

Відрізнити античний стиль від інших легко. У дизайні для обробки використовують лише натуральні матеріали. Пластик та штучні тканини не варто обирати. Вінтажні матеріали у пріоритеті, тому що вони відповідають настрою дизайну.



Вітальня в античному стилі / Фото Sedarte design

Щоб в інтер'єрі відчувалася атмосфера класичного античного стилю, необхідно:

підібрати відповідні меблі, виготовлені з натурального дерева, які нагадують старовину;

розмістити на стінах картини або штучно "зістарені" фотографії своєї сім'ї;

додати молдинги, дерев'яні панелі та подбати про різьблені деталі на предметах меблів;

замовити масивні двері замість конструкцій зі штучних матеріалів;

відмовитися від сучасних меблів та елементів декору.

Меблі та декор в античному стилі / Фото Helen

Створити інтер'єр в античному стилі – це складне завдання, тому варто скористатися послугами дизайнерів. Професіонали допоможуть підібрати відповідні меблі, палітру кольорів і підібрати килимове покриття.