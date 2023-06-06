По этой причине стиль хорошо известен, и все больше и больше людей прилагают усилия, чтобы создать дома "античный остров". Как это сделать правильно – узнайте дальше.
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Как создать интерьер в античном стиле
Отличить античный стиль от других просто. В дизайне для отделки используют только натуральные материалы. Пластик и искусственные ткани не следует выбирать. Винтажные материалы в приоритете, потому что они соответствуют настроению дизайна.
Гостиная в античном стиле / Фото Sedarte design
Чтобы в интерьере ощущалась атмосфера классического античного стиля, необходимо:
- подобрать подходящую мебель, изготовленную из натурального дерева, напоминающую старину;
- разместить на стенах картины или искусственно "состаренные" фотографии своей семьи;
- добавить молдинги, деревянные панели и позаботиться о резных деталях на предметах мебели;
- заказать массивную дверь вместо конструкций из искусственных материалов;
- отказаться от современной мебели и элементов декора.
Мебель и декор в античном стиле / Фото Helen
Создать интерьер в античном стиле – это сложная задача, поэтому следует воспользоваться услугами дизайнеров. Профессионалы помогут подобрать подходящую мебель, цветовую палитру и подобрать ковровое покрытие.