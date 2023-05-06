До трендів не варто ставитися негативно чи прискіпливо. Сучасні тенденції відповідають стилю життя зараз на відміну від трендів, які були колись.

Зверніть увагу Кому належить прибудинкова територія: пояснення девелопера

Як не треба облаштовувати спальню

Деякі поширені рішення в дизайні спальні стали зовсім не актуальні. Однакові гладкі білі поверхні, велика кількість порожнього простору і майже повна відсутність нефункціональних елементів – ці тенденції вишли з моди.

Існують і такі очевидні антитренди:

шкіряні узголів'я ліжок;



Ліжко із шкірною спинкою / Фото And Then We Tried

яскраві, неприродні кольори;

масивні шафи, комоди;



Масивний комод / Фото JWH Design & Cabinetry

дитячі ліжка у вигляді транспорту, карет, тварин.

Усе об'ємне, важке, громіздке останнім часом змінюють на затишне, функціональне та невелике за розміром.