До трендів не варто ставитися негативно чи прискіпливо. Сучасні тенденції відповідають стилю життя зараз на відміну від трендів, які були колись.
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Як не треба облаштовувати спальню
Деякі поширені рішення в дизайні спальні стали зовсім не актуальні. Однакові гладкі білі поверхні, велика кількість порожнього простору і майже повна відсутність нефункціональних елементів – ці тенденції вишли з моди.
Існують і такі очевидні антитренди:
- шкіряні узголів'я ліжок;
Ліжко із шкірною спинкою / Фото And Then We Tried
- яскраві, неприродні кольори;
- масивні шафи, комоди;
Масивний комод / Фото JWH Design & Cabinetry
- дитячі ліжка у вигляді транспорту, карет, тварин.
Усе об'ємне, важке, громіздке останнім часом змінюють на затишне, функціональне та невелике за розміром.