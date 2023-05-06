К трендам не стоит относиться отрицательно или придирчиво. Современные тенденции соответствуют стилю жизни сейчас в отличие от когда-либо трендов.
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Как не нужно обустраивать спальню
Некоторые распространенные решения в дизайне спальни стали совсем не актуальны. Одинаковые гладкие белые поверхности, большое количество пустого пространства и почти полное отсутствие нефункциональных элементов – эти тенденции вышли из моды.
Существуют и следующие очевидные антитренды:
- кожаные изголовья кроватей;
Кровать с кожной спинкой / Фото And Then We Tried
- яркие, неестественные цвета;
- массивные шкафы, комоды;
Массивный комод / Фото JWH Design & Cabinetry
- детские кровати в виде транспорта, карет, животных.
Все объемное, тяжелое, громоздкое в последнее время сменяют уютное, функциональное и небольшое по размеру.