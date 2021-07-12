Антоніо Бандерас продає будинок з величезною знижкою: де і за скільки

Відомий іспанський актор і режисер Антоніо Бандерас продає розкішний котедж у селі Кобем (графство Суррей, Англія). Він хоче виручити за нього 2,95 мільйона фунтів (112 мільйонів гривень).

Ця ціна вказана зі знижкою – раніше за зірковий особняк просили на 300 тисяч фунтів (11,6 мільйона гривень) більше. Як виглядає будинок і що в ньому є – читайте далі.

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Що відомо про дім

Котедж був побудований відомою німецькою компанією Huf Haus. У Великобританії лише близько 200 подібних об'єктів нерухомості. Антоніо Бандерас купив цей особняк у 2015 році за 2,4 мільйона фунтів. Тоді актор заявив, що вважає графство Суррей чарівним місцем і більше не хоче брати участь у гучних вечірках та інших заходах. Він отримував задоволення від їзди на велосипеді околицями Кобема.

Антоніо Бандерас полюбив Суррей / Фото The Hollywood Reporter

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Що є всередині особняка

Площа триповерхового будинку – близько 500 квадратних метрів. Всередині є 5 спальних кімнат, велика вітальня, кінозал, сауна і спортзал. Поруч також проживають відомі спортсмени – тенісист Енді Маррей і футболіст Джон Террі.

Як виглядає дім Антоніо Бандераса у Кобемі / Фото Savills: