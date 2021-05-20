Апартаменти чи квартира: у чому принципова різниця та що вибрати

Мало хто знає, але квартира й апартаменти мають суттєві відмінності. Головна з них – останній варіант може бути нежитловим приміщенням.

Водночас квартира – це окреме житлове приміщення у будинку, де є кухня, одна чи кілька кімнат, а також окремий санвузол. Про інші нюанси, переваги, недоліки та різницю розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Апартаменти та квартира: у чому відмінності

Апартаменти є нежитловою нерухомістю і можуть знаходитися у будь-якому приміщенні.

є нежитловою нерухомістю і можуть знаходитися у будь-якому приміщенні. Квартири – житлова нерухомість, яка завжди знаходиться у будівлі, призначеній для проживання людей.

Водночас перші можна оформити як житлофонд, і навпаки. Але тільки теоретично. На практиці ж вимог надто багато, щоб займатися цим із серйозними намірами. Скажімо, щоб зробити офіс житловим, і весь будинок, і інфраструктура району, і стан різних служб, аж до витяжки, мають відповідати певним стандартам,

– наголосили у РІЕЛ.

Інші відмінності пов'язані з оформленням документів, розташуванням будівлі, ціни об'єкту нерухомості та вартості його обслуговування.

Обидва типи житла можуть використовуватися для комфортного проживання, якщо їх правильно оформити та облаштувати. При цьому апартаменти у деяких випадках можуть бути навіть зручнішими. Наприклад, частину приміщення можна облаштувати в робочу – зробити майстерню чи студію.

Квартири та апартаменти мають відмінності / Фото riel

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Які ще нюанси потрібно знати

Екстер'єр. Вимоги до житлового фонду завжди вищі, ніж до інших будівель. Тому останні можуть знаходитися де завгодно, навіть там, де це заборонено.

Вимоги до житлового фонду завжди вищі, ніж до інших будівель. Тому останні можуть знаходитися де завгодно, навіть там, де це заборонено. Податки. Оскільки апартаменти є комерційною нерухомістю, податок на їх утримання є вищим. Однак дохід також може бути більшим.

Оскільки апартаменти є комерційною нерухомістю, податок на їх утримання є вищим. Однак дохід також може бути більшим. Комунальні послуги. Утримання нежитлових приміщень (опалення, електрика, водовідведення та водопостачання) обходиться дорожче, ніж комунальні послуги для квартир.

Утримання нежитлових приміщень (опалення, електрика, водовідведення та водопостачання) обходиться дорожче, ніж комунальні послуги для квартир. Реєстрація. У квартирі можна зареєструвати місце проживання, в апартаментах – ні.

Квартира – це завжди житлова нерухомість на відміну від апартаментів.

ЖК "Берег Дніпра" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Ціна

Для кожного потенційного покупця питання ціни є одним із найважливіших.

Апартаменти зазвичай коштують дешевше приблизно на 15%-20%. Це пов'язано з нижчими вимогами до нежитлових будівель. Тому апартаменти швидше будуються, легше вводяться в експлуатацію, потребують менше дозволів та дешевше обходяться в будівництві.

Часто можна зустріти апартаменти, основою для яких послугував офіс. Або взагалі поверх із житловими приміщеннями в офісній будівлі. У західних країнах таке буває в хмарочосах, які з самого початку не є житловими будинками та зводяться як робочий простір. Проте жити в них дуже престижно, і кілька поверхів майже завжди віддають постійним або тимчасовим мешканцям,

– розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Апартаменти: переваги та недоліки

До плюсів варто віднести можливість отримати гарний краєвид, адже апартаменти часто будують у паркових зонах та на гірських схилах. Друга вагома перевага – нижча вартість, якщо порівнювати з квартирою.

варто віднести можливість отримати гарний краєвид, адже апартаменти часто будують у паркових зонах та на гірських схилах. Друга вагома перевага – нижча вартість, якщо порівнювати з квартирою. Мінуси апартаментів: висока вартість комунальних послуг, неможливість зареєструватися, не завжди вдала інфраструктура поблизу.

Враховуючи вищезгадані нюанси, апартаменти обирають або ж для тимчасового проживання, або для здачі в оренду. Останній варіант може стати досить вигідним та дозволить отримувати пасивний дохід.

А якщо довірити управління профільній компанії, то можна регулярно одержувати прибуток, узагалі не дбаючи про нерухомість. Попит на оренду тримається на стабільному рівні завдяки незвичайним місцям розташування будівель. А ось як тимчасове житло апарт-квартири використовують рідко. Усе ж таки, попри нижчу вартість, підсумкова сума не така вже й маленька. Хоча справа тут, скоріше за все, в реєстрації,

– зазначили у РІЕЛ.

ЖК "Львівська Площа" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Плюси та мінуси квартир

До безумовних переваг квартир можна віднести можливість реєстрації місця проживання, нижчі (у порівнянні з апартаментами) тарифи на послуги ЖКГ, розвинену інфраструктуру поблизу ЖК.

квартир можна віднести можливість реєстрації місця проживання, нижчі (у порівнянні з апартаментами) тарифи на послуги ЖКГ, розвинену інфраструктуру поблизу ЖК. Говорячи про мінуси, варто вказати високу ціну та розташування – доволі часто житло знаходиться далеко від офісних та розважальних центрів.

ЖК Ok'Land від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Квартира чи апартаменти: що обрати

Вибираючи між квартирою та апартаментами, слід врахувати всі за та проти, які ми згадували вище. Потрібно визначити критерії, які є пріоритетними для майбутнього власника, адже обидва варіанти варті розгляду.

Обрати ідеальний варіант можна завдяки Корпорації Нерухомості РІЕЛ: безліч пропозицій житлових і нежитлових приміщень, які дозволять жити комфортно та затишно, ви можете переглянути вже зараз.