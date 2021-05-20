Апартаменти чи квартира: у чому принципова різниця та що вибрати

Мало хто знає, але квартира й апартаменти мають суттєві відмінності. Головна з них – останній варіант може бути нежитловим приміщенням.
Водночас квартира – це окреме житлове приміщення у будинку, де є кухня, одна чи кілька кімнат, а також окремий санвузол. Про інші нюанси, переваги, недоліки та різницю розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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Апартаменти та квартира: у чому відмінності
- Апартаменти є нежитловою нерухомістю і можуть знаходитися у будь-якому приміщенні.
- Квартири – житлова нерухомість, яка завжди знаходиться у будівлі, призначеній для проживання людей.
Водночас перші можна оформити як житлофонд, і навпаки. Але тільки теоретично. На практиці ж вимог надто багато, щоб займатися цим із серйозними намірами. Скажімо, щоб зробити офіс житловим, і весь будинок, і інфраструктура району, і стан різних служб, аж до витяжки, мають відповідати певним стандартам,
– наголосили у РІЕЛ.
Інші відмінності пов'язані з оформленням документів, розташуванням будівлі, ціни об'єкту нерухомості та вартості його обслуговування.
Обидва типи житла можуть використовуватися для комфортного проживання, якщо їх правильно оформити та облаштувати. При цьому апартаменти у деяких випадках можуть бути навіть зручнішими. Наприклад, частину приміщення можна облаштувати в робочу – зробити майстерню чи студію.
Квартири та апартаменти мають відмінності / Фото riel
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Які ще нюанси потрібно знатиКвартира – це завжди житлова нерухомість на відміну від апартаментів.
- Екстер'єр. Вимоги до житлового фонду завжди вищі, ніж до інших будівель. Тому останні можуть знаходитися де завгодно, навіть там, де це заборонено.
- Податки. Оскільки апартаменти є комерційною нерухомістю, податок на їх утримання є вищим. Однак дохід також може бути більшим.
- Комунальні послуги. Утримання нежитлових приміщень (опалення, електрика, водовідведення та водопостачання) обходиться дорожче, ніж комунальні послуги для квартир.
- Реєстрація. У квартирі можна зареєструвати місце проживання, в апартаментах – ні.
ЖК "Берег Дніпра" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel
Ціна
Для кожного потенційного покупця питання ціни є одним із найважливіших.
Апартаменти зазвичай коштують дешевше приблизно на 15%-20%. Це пов'язано з нижчими вимогами до нежитлових будівель. Тому апартаменти швидше будуються, легше вводяться в експлуатацію, потребують менше дозволів та дешевше обходяться в будівництві.
Часто можна зустріти апартаменти, основою для яких послугував офіс. Або взагалі поверх із житловими приміщеннями в офісній будівлі. У західних країнах таке буває в хмарочосах, які з самого початку не є житловими будинками та зводяться як робочий простір. Проте жити в них дуже престижно, і кілька поверхів майже завжди віддають постійним або тимчасовим мешканцям,
– розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
Апартаменти: переваги та недоліки
- До плюсів варто віднести можливість отримати гарний краєвид, адже апартаменти часто будують у паркових зонах та на гірських схилах. Друга вагома перевага – нижча вартість, якщо порівнювати з квартирою.
- Мінуси апартаментів: висока вартість комунальних послуг, неможливість зареєструватися, не завжди вдала інфраструктура поблизу.
Враховуючи вищезгадані нюанси, апартаменти обирають або ж для тимчасового проживання, або для здачі в оренду. Останній варіант може стати досить вигідним та дозволить отримувати пасивний дохід.
А якщо довірити управління профільній компанії, то можна регулярно одержувати прибуток, узагалі не дбаючи про нерухомість. Попит на оренду тримається на стабільному рівні завдяки незвичайним місцям розташування будівель. А ось як тимчасове житло апарт-квартири використовують рідко. Усе ж таки, попри нижчу вартість, підсумкова сума не така вже й маленька. Хоча справа тут, скоріше за все, в реєстрації,
– зазначили у РІЕЛ.
ЖК "Львівська Площа" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel
Плюси та мінуси квартир
- До безумовних переваг квартир можна віднести можливість реєстрації місця проживання, нижчі (у порівнянні з апартаментами) тарифи на послуги ЖКГ, розвинену інфраструктуру поблизу ЖК.
- Говорячи про мінуси, варто вказати високу ціну та розташування – доволі часто житло знаходиться далеко від офісних та розважальних центрів.
ЖК Ok'Land від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel
Квартира чи апартаменти: що обрати
Вибираючи між квартирою та апартаментами, слід врахувати всі за та проти, які ми згадували вище. Потрібно визначити критерії, які є пріоритетними для майбутнього власника, адже обидва варіанти варті розгляду.
Обрати ідеальний варіант можна завдяки Корпорації Нерухомості РІЕЛ: безліч пропозицій житлових і нежитлових приміщень, які дозволять жити комфортно та затишно, ви можете переглянути вже зараз.