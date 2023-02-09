Ще один погляд на майбутнє: у Китаї звели фантастичний кіберспортивний центр

Кіберспорт набирає все більшого розмаху та популярності, тож немає нічого дивного у тому, що для нього зводять справжні арени. Одну з найдивовижніших збудували у Китаї.

Розвиток кіберспорту наразі переживає розквіт, адже все більше людей надають перевагу активності за комп'ютером, аніж на звичному спортивному майданчику. Тим паче, що тут фізичні параметри тут не дають жодної переваги, а головним критерієм успіху є кмітливість.

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Кіберспортивний центр у Ханчжоу збудували у 2022 році. Його зведення розпочалося у той самий момент, коли місто вибороло право проводити масштабні кіберспортивні змагання.

Центр майбутнього посеред швидкого міста / Фото AOGVISION

Працювати над проєктом взялася компанія CSADI. Дизайнери та архітектори мали на меті створити будівлю, яка одразу викликатиме асоціацію з космічним кораблем та зірками.

Спортивна арена майбутнього / Фото AOGVISION

Разом з тим вдалося втілити ідею гармонійного співіснування сучасної арени та громадського простору з екологічним парком. Внутрішні дворики навколо будівлі вдало протиставлені підземному змагальному простору.

Об'єкт гарно виділяється на тлі великого міста / Фото AOGVISION

Ззовні арена покрита анодованою алюмінієвою пластиною. Вигнуті лінії "зменшують" вагу будівлі та надають їй легкості, тож навіть попри вражаючі розміри арена не виглядає громіздкою. Архітекторам вдалося впоратися із завданням, і майбутні кіберспортивні майданчики будуть зведені з урахуванням їх досвіду та поглядів.

Змагання майбутнього / Фото AOGVISION