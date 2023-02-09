Развитие киберспорта сейчас переживает расцвет, ведь все больше людей предпочитают активность за компьютером, чем на привычной спортивной площадке. Тем более, что физические параметры здесь не дают никакого преимущества, а главным критерием успеха является смекалка.

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Киберспортивный центр в Ханчжоу был построен в 2022 году. Его возведение началось в тот момент, когда город завоевал право проводить масштабные киберспортивные соревнования.

Центр будущего посреди быстрого города / Фото AOGVISION

Работать над проектом взялась компания CSADI. Дизайнеры и архитекторы имели цель создать здание, которое сразу будет вызывать ассоциацию с космическим кораблем и звездами.

Спортивная арена будущего / Фото AOGVISION

Вместе с тем удалось воплотить идею гармоничного сосуществования современной арены и общественного пространства с экологическим парком. Внутренние дворики вокруг здания успешно противопоставлены подземному состязательному пространству.

Объект хорошо выделяется на фоне большого города / Фото AOGVISION

Снаружи арена покрыта анодированной алюминиевой пластиной. Изогнутые линии "уменьшают" вес здания и придают ему легкости, поэтому даже несмотря на впечатляющие размеры арена не выглядит громоздкой. Архитекторам удалось справиться с задачей, и будущие киберспортивные площадки будут построены с учетом их опыта и взглядов.

Соревнование будущего / Фото AOGVISION