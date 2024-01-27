Місцевим, які шукають розкішне житло, де жодна деталь не залишилася без уваги, пощастило. Будинок, спроєктований одним із найвідоміших архітекторів країни, продають за 3,75 мільйона доларів.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Будинок архітектора є справжнім витвором мистецтва

Резиденція митця 1978 року має розкішний і елегантний вигляд крізь роки. Одразу видно, що архітектор нею опікувався протягом свого життя аж до смерті у 2022 році.

Будинок вміщує чотири спальні і має площу понад 700 квадратних метрів. До власності належить і велика ділянка в 1,3 гектара.

Стриманий, але водночас розкішний дизайн / Фото Zeitlin Sotheby's International Realty

"Дружина архітектора Сью трохи вплинула на дизайн цього будинку, попросивши чоловіка поставити панорамні вікна. Відтак зсередини житла видно величні краєвиди на долину внизу та навколишні схили пагорбів. Це нагадувало їй будинок дитинства в Долині Шенандоа", – каже агентка з продажу.

Інтер'єр поєднує сучасну естетику з елегантним дизайном. Окрім великих спалень, є вишукана кухня, вітальня, гардеробна, ліфт і підвал. Родзинкою власності є також гараж на три авто з гранітною підлогою та скляною внутрішньою стіною.



Вигляд згори / Фото Zeitlin Sotheby's International Realty

Будинок розташований у дуже красивому місці й усамітненому місці. Хоча на певній відстані є сусідні житла, їх розділяють ліси.