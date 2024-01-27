Местным, которые ищут роскошное жилье, где ни одна деталь не осталась без внимания, повезло. Дом, спроектирован одним из самых известных архитекторов страны, продают за 3,75 миллиона долларов.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Дом архитектора является настоящим произведением искусства

Резиденция мастера 1978 года имеет роскошный и элегантный вид сквозь годы. Сразу видно, что архитектор ею занимался в течение своей жизни вплоть до смерти в 2022 году.

Дом вмещает четыре спальни и имеет площадь более 700 квадратных метров. В собственности принадлежит и большой участок в 1,3 гектара.

Сдержанный, но одновременно роскошный дизайн / Фото Zeitlin Sotheby's International Realty

"Жена архитектора Сью немного повлияла на дизайн этого дома, попросив мужа поставить панорамные окна. Поэтому изнутри жилья видно величественные виды на долину внизу и окружающие склоны холмов. Это напоминало ей дом детства в Долине Шенандоа", – говорит агент по продажам.

Интерьер сочетает современную эстетику с элегантным дизайном. Кроме больших спален, есть изысканная кухня, гостиная, гардеробная, лифт и подвал. Изюминкой собственности является также гараж на три авто с гранитным полом и стеклянной внутренней стеной.



Вид сверху / Фото Zeitlin Sotheby's International Realty

Дом расположен в очень красивом месте и уединенном месте. Хотя на определенном расстоянии есть соседние жилища, их разделяют леса.