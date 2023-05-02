Кілька десятиліть тому на місці будинку стояв сарай, але він згорів під час пожежі. У тодішнього власника Нормана Гаффні виникла ідея побудувати собі житло. Він найняв архітектора Пітера Боліна, який зробив це, використовуючи також руїни старого сараю.

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Сучасний будинок з панорамними вікнами

Тепер архітектурну перлину продають за 925 тисяч доларів. На території площею 10 соток є фермерський будинок і гостьове помешкання.

Пітер Болін є лауреатом Золотої медалі Американського інституту архітекторів 2010 року та спроєктував багато відомих споруд, зокрема мерію Сієтла, магазин Apple Store на 5-й авеню в Мангеттені та комплекс співзасновника Microsoft Білла Гейтса, відомий як Xanadu 2.0.

"Він досить добре продуманий архітектор і дизайнер, тому такий гарний проєкт", – каже агент з лістингу Метт Горгем.

У будинку є повністю кам'яна та частково скляна стіна. Він вміщує дві спальні. Стіна в одній із них є є копією італійського палацу 15-го століття.

Дизайн спальні та інших кімнат просто вражає / Фото Bright MLS

"Італія — це країна, яку часто відвідують теперішні власники, що продають будинок. Вони хотіли мати частинку цієї атмосфери в своєму домі", – пояснює Горгем.

Поруч є фермерський будинок із двома спальнями, який власники використовували як художню студію. Також в продажі є сарай з невеликою квартирою.

Фермерський будинок / Фото Bright MLS