Відродився з попелу: в Пенсільванії продають архітектурне диво, що збудували на руїнах сараю

Будинок у Пенсільванії з цікавою історією нещодавно з'явився на ринку. Колись на його місці був сарай, який згорів під час пожежі.

Кілька десятиліть тому на місці будинку стояв сарай, але він згорів під час пожежі. У тодішнього власника Нормана Гаффні виникла ідея побудувати собі житло. Він найняв архітектора Пітера Боліна, який зробив це, використовуючи також руїни старого сараю.

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Сучасний будинок з панорамними вікнами

Тепер архітектурну перлину продають за 925 тисяч доларів. На території площею 10 соток є фермерський будинок і гостьове помешкання.

Пітер Болін є лауреатом Золотої медалі Американського інституту архітекторів 2010 року та спроєктував багато відомих споруд, зокрема мерію Сієтла, магазин Apple Store на 5-й авеню в Мангеттені та комплекс співзасновника Microsoft Білла Гейтса, відомий як Xanadu 2.0.

"Він досить добре продуманий архітектор і дизайнер, тому такий гарний проєкт", – каже агент з лістингу Метт Горгем.

У будинку є повністю кам'яна та частково скляна стіна. Він вміщує дві спальні. Стіна в одній із них є є копією італійського палацу 15-го століття.

Дизайн спальні та інших кімнат просто вражає / Фото Bright MLS

"Італія — це країна, яку часто відвідують теперішні власники, що продають будинок. Вони хотіли мати частинку цієї атмосфери в своєму домі", – пояснює Горгем.

Поруч є фермерський будинок із двома спальнями, який власники використовували як художню студію. Також в продажі є сарай з невеликою квартирою.

Фермерський будинок / Фото Bright MLS