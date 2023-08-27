Єдиний у своєму роді: продають авангардний будинок біля озера Мічиган
Джерело:Realtor
На затишній, озелененій вулиці в Еванстоні, штат Іллінойс, продають сучасний будинок середини століття, відомий як Bauhaus Ranch. Він розташований біля озера Мічиган і за кілька хвилин їзди до Чикаго.
Авангардний будинок з двома спальнями продають за 750 тисяч доларів США. Житло побудували ще в 1952 році, але воно виглядає так, наче створене буквально нещодавно.
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Незвичайний зовні та дуже красивий всередині
От що справді виділяє цю оселю серед усіх інший, то це її привабливий дизайн й унікальна історія.
Будинок площею 167 квадратних метрів збудував відомий архітектор польського походження, який пережив Голокост. Спочатку він навчався і працював у Франції, а потім побував у Нью-Йорку та Чикаго.
Він працював у 1990-х роках, проєктуючи житлові будинки, мотелі та навіть комерційні будівлі та багатоповерхівки в місті та околицях. Той, хто цінує історію та архітектуру, точно зацікавиться цим будинком в Еванстоні.
В інтер'єрі збереглося багато оригінальних деталей середини минулого століття: нестандартна зовнішня цегла з підвернутими загостреннями, склоблокові колони з нічним освітленням, бамбукові підлоги і простора, заглиблена вітальня з триметровою стелею.
Світлий інтер'єр з сучасними оновленнями / Фото Realtor
Водночас житло оновлене до сучасних потреб. Тут є нова кухонна техніка, енергозберігальне, вбудоване освітлення і нещодавно озеленений відкритий простір. До власності належить дуже гарне та доглянуте подвір'я.