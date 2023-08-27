Авангардный дом с двумя спальнями продается за 750 тысяч долларов США. Жилье построили еще в 1952 году, но оно выглядит так, будто создано буквально недавно.

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Необычный вне и очень красивый внутри

Вот что действительно выделяет этот дом среди всех остальных, так это его привлекательный дизайн и уникальная история.

Дом площадью 167 квадратных метров построил известный архитектор польского происхождения, переживший Холокост. Сначала он учился и работал во Франции, а затем побывал в Нью-Йорке и Чикаго.

Он работал в 1990-х годах, проектируя жилые дома, мотели и даже коммерческие здания и многоэтажки в городе и окрестностях. Те, кто ценят историю и архитектуру, точно заинтересуются этим домом в Эванстоне.

В интерьере сохранилось много оригинальных деталей середины прошлого века: нестандартный внешний кирпич с подвернутыми обострениями, стеклоблочные колонны с ночным освещением, бамбуковые полы и просторный, углубленный холл с трехметровым потолком.

Светлый интерьер с современными обновлениями / Фото Realtor

В то же время жилье обновлено до современных потребностей. Здесь есть новая кухонная техника, энергосберегающее, встроенное освещение и недавно озелененное открытое пространство. К собственности принадлежит очень красивый и ухоженный двор.

Большой двор возле дома / Фото Realtor