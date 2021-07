В Австралії продали фантастичний будинок з бульбашок: фото та відео

В Австралії за 1,5 мільйона доларів (41 мільйон гривень) продали будинок з бульбашок. Незвичайна будівля розташована недалеко від міста Іпсвіч (штат Квісленд).

Покупця шукали з осені 2020 року, але закрити угоду вдалося лише зараз. Як виглядає фантастичний об'єкт – дивіться далі.

Що відомо про незвичайний будинок

Оригінальний будинок площею понад тисячу квадратних метрів був збудований у 1980-х роках. Всередині є 20 кімнат, які розміщені в "бульбашках". Приміщення розташовані у три поверхи. В особняку є вітальня, бібліотека, робочий кабінет і спортбар. На території маєтку також розташований майданчик для гольфу і гараж.

З маєтку відкривається розкішний вид на річку / Фото Jam Press / First National Action, The New York Post

Особливості будівлі

У архітектора Грема Бірчелла на спорудження куполів пішло майже 10 років. Для того щоб все виглядало фантастично, він звернувся до НАСА з проханням показати йому дизайнерські креслення марсохода. Вони й надихнули його на дизайн вікон.

У будинку з бульбашок жалюзі нагадують очі й управляються за допомогою пульта.

Інтер'єр будинку з бульбашок в Австралії / Фото Jam Press/First National Action, The New York Post:

Як виглядає незвичайний будинок з бульбашок: дивіться відео​