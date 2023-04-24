Британець вирішив купити житло під час першого карантину внаслідок коронавірусу. Найперше він хотів захистити свого 63-річного батька Джо. Оскільки Люк не міг дозволити собі орендувати власне житло, йому довелося знайти альтернативу.

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Салон автобуса став гарним та затишним помешканням

Батько з сином знайшли автобус на автозвалищі в Герефорді. Він був у непоганому стані, не протікав, а конструктивні елементи були міцними. Люк вирішив придбати автобус. Він витратив 8 500 фунтів стерлінгів на те, щоб повністю переобладнати салон.

Автобус, який придбав Люк / Фото Mediadrumworld.com

Життя в автобусі дозволило Люку не витрачати кошти на оренду та накопичувати гроші на власний будинок. Також його батько був ізольований, як і хотів британець. Він зміг заощадити 2000 фунтів стерлінгів за два місяці, що втричі більше, ніж коли орендував би житло.



Британець зробив чудовий ремонт / Фото Mediadrumworld.com

Мій батько дуже хвилювався через коронавірус і вирішив, що нам потрібне безпечніше рішення для життя, яке дозволило б мені продовжувати заощаджувати гроші та ходити на роботу без ризику принести вірус додому. Ми знайшли автобус на авторозборці. Двигун був повністю заблокований, тому він не їхав, але він був повністю водонепроникним і структурно здоровим,

– розповів Люк.

Новий дім Люка навіть вплинув на його особисте життя. Британець використовував автобус як місце другого побачення, коли кафе були зачинені.

Пара зізнається, що найбільший плюс в автобусному житті – це відкритий простір. Транспорт стоїть на фермі серед чарівної природи. Окрім того, прибирання будинку займає лише 5 хвилин. Є також і недоліки, наприклад брак місця та відсутність пральної машини.

Кухонний куточок / Фото Mediadrumworld.com

Поки що британець зняв сидіння та обігрівачі, поклав нову підлогу, утеплив та обшив панелями боки, облаштував спальню та кухню.

"Цей автобус подобається багатьом місцевим, а друзі запитують, чи можна їм інколи залишатися в ньому", – радісно говорить Люк.

Неймовірні деталі в інтер'єрі / Фото Mediadrumworld.com