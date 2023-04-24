Британец решил купить жилье во время первого карантина в результате коронавируса. В первую очередь он хотел защитить своего 63-летнего отца Джо. Поскольку Люк не мог позволить себе арендовать свое жилье, ему пришлось найти альтернативу.

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Салон автобуса стал хорошей и уютной квартирой.

Отец с сыном нашли автобус на автосвалке в Герефорде. Он был в хорошем состоянии, не протекал, а конструктивные элементы были крепкими. Люк решил купить автобус. Он потратил 8500 фунтов стерлингов на то, чтобы полностью переоборудовать салон.

Автобус, купивший Люк / Фото Mediadrumworld.com

Жизнь в автобусе позволила Люку не тратить деньги на аренду и копить деньги на собственный дом. Также его отец был изолирован, как хотел британец. Он смог сэкономить 2000 фунтов стерлингов за два месяца, что втрое больше, чем когда арендовал бы жилье.



Британец сделал отличный ремонт / Фото Mediadrumworld.com

Мой отец очень волновался из-за коронавируса и решил, что нам нужно более безопасное решение для жизни, которое позволило бы мне продолжать экономить деньги и ходить на работу без риска принести вирус домой. Мы нашли автобус на авторазборке. Двигатель был полностью заблокирован, поэтому он не ехал, но он был полностью водонепроницаемым и структурно здоровым.

– рассказал Люк.

Новый дом Люка даже повлиял на его личную жизнь. Британец использовал автобус как место второго свидания, когда кафе были закрыты.

Пара признается, что самый большой плюс в автобусной жизни – это открытое пространство. Транспорт стоит на ферме среди волшебной природы. Кроме того, уборка дома занимает всего 5 минут. Есть также и недостатки, например нехватка места и отсутствие стиральной машины.

Кухонный уголок / Фото Mediadrumworld.com

Пока британец снял сиденья и обогреватели, положил новый пол, утеплил и обшил панелями бока, обустроил спальню и кухню.

"Этот автобус нравится многим местным, а друзья спрашивают, можно ли иногда им оставаться в нем", – радостно говорит Люк.

Невероятные детали в интерьере / Фото Mediadrumworld.com