Метт Сміт, який продає нерухомість, був вражений кількістю людей, які прийшли побачити його. Люди сформували аж 130 груп. Онлайн помешкання переглянули 13 500 разів за три дні.

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Чим особливий будинок у Бомонті

Будинок займає два рівні площею 905 квадратних метрів. Він оточений ландшафтними садами. За винятком вхідних дверей, весь зовнішній фасад будинку скляний, що заповнює головну спальню та галерею природним світлом.

Відкрита кухня, вітальня та їдальня розміщені на одному поверсі, який має вихід на балкон. На нижньому поверсі є три додаткові спальні, спільна ванна кімната, пральня та вітальня, яка виходить на веранду.

Який вигляд мають кімнати в будинку / Фото realestate

Сучасний камін у кам'яній стіні між кухнею та вітальнею, оздоблена зеленою плиткою ванна кімната в головній спальні та магнієвий басейн із терасою – одні особливостей цього житла.

Існує значний інтерес до архітектури середини століття – майже відродження. Власники побудували його спеціально для насолоди цим стилем архітектури,

– каже Метт Сміт.

Чоловік каже, що продає нерухомість вже 18 років. Але ще ніколи не бачив такого інтересу до будинку за всю свою кар'єру.