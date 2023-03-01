Мэтт Смит, продающий недвижимость, был поражен количеством людей, пришедших увидеть его. Люди сформировали 130 групп. Онлайн квартиру просмотрели 13 500 раз в три дня.

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Чем особенный дом в Бомонте

Дом занимает два уровня площадью 905 квадратных метров. Он окружен ландшафтными садами. За исключением входной двери, весь внешний фасад стеклянного дома, заполняющий главную спальню и галерею естественным светом.

Открытая кухня, гостиная и столовая расположены на одном этаже, имеющем выход на балкон. На нижнем этаже есть три дополнительные спальни, общая ванная комната, прачечная и гостиная, которая выходит на веранду.

Как выглядят комнаты в доме / Фото realestate

Современный камин в каменной стене между кухней и гостиной, украшенная зеленой плиткой ванная комната в главной спальне и магниевый бассейн с террасой – одни из особенностей этого жилья.

Существует значительный интерес к архитектуре середины века – почти Возрождение. Владельцы построили его специально для удовольствия этим стилем архитектуры,

– говорит Мэтт Смит.

Мужчина говорит, что продает недвижимость уже 18 лет. Но никогда еще не видел такого интереса к дому за всю свою карьеру.