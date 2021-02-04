Баффелі: що це таке і як використовується в інтер'єрі

З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являється щось нове. Баффелі – не виняток.
Джерело: інстаграм Поліни Ільяшенко
Що таке баффелі і як вони використовуються в інтер'єрі квартир і будинків, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.
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Баффелі – страшне іноземне слово. У народі – декоративна рейка або брусок звичайний. Якщо ви цікавитеся дизайном інтер'єру або роздумуєте, як задекорувати своє житло, то могли помітити, що рейка досить популярна у сучасному дизайні,
– зазначила Ільяшенко.
Баффелі – це стильно і оригінально / Фото pinterest
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Брусок – підступний елемент, оскільки його вертикальне розташування може візуально витягнути простір, а горизонтальне – з'їсти висоту,
– пояснила дизайнер інтер'єру.
За допомогою баффелі можна додати інтер'єру індивідуальності / Фото design-homes