Баффелі: що це таке і як використовується в інтер'єрі

З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являється щось нове. Баффелі – не виняток.

Джерело: інстаграм Поліни Ільяшенко

Що таке баффелі і як вони використовуються в інтер'єрі квартир і будинків, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.

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Баффелі – страшне іноземне слово. У народі – декоративна рейка або брусок звичайний. Якщо ви цікавитеся дизайном інтер'єру або роздумуєте, як задекорувати своє житло, то могли помітити, що рейка досить популярна у сучасному дизайні,

– зазначила Ільяшенко.

Особливості баффелі і де використовувати

Рейка допомагає зонувати простір , робить акцент в інтер'єрі.

, робить акцент в інтер'єрі. Доречно використовувати в різних варіаціях – на стелі, на стіні, у конструкції перегородки.

– на стелі, на стіні, у конструкції перегородки. Якщо покрити рейкою більшу частину простору, можна домогтися ефекту строгості і геометрії в інтер'єрі. Наприклад, це може бути ціла стіна, або ж частина стелі. Це також додасть відчуття гармонії, порядку і завершеності.

Баффелі – це стильно і оригінально​ / Фото pinterest

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Брусок – підступний елемент, оскільки його вертикальне розташування може візуально витягнути простір, а горизонтальне – з'їсти висоту,

– пояснила дизайнер інтер'єру.

За допомогою баффелі можна додати інтер'єру індивідуальності​ / Фото design-homes