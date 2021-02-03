Досить часто під час ремонту квартири з'являється необхідність трохи "вжатися" фінансово і на чомусь заощадити.

Джерело: інстаграм full_house_design

На чому економити не слід, а на чому – цілком можливо, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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На чому не рекомендують заощаджувати дизайнери інтер'єру:

підлогове покриття;

настінна плитка у санвузлі;

кухонний гарнітур;

вбудовані меблі;

електрика;

вбудована сантехніка;

двері.

Також не слід економити на будівельній бригаді. Адже непрофесійний підхід може зіпсувати весь ремонт і матеріали. А чужі помилки мало хто погодиться усувати.

Деякі меблі і елементи декору можна докупити пізніше / Фото ivd

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На чому можна розумно заощадити

на складних конструктивних рішеннях в інтер'єрі;

на оздобленні стін (можна відмовитися від декоративної штукатурки, стінових панелей та ін.);

на матеріалах (існують доступні бренди фарби, сантехніки, дверних ручок і т.д.);

на техніці (наприклад, можна вибрати не вбудовані моделі, вони значно дешевші);

на корпусних меблях (їх можна купити пізніше, або ж взяти бюджетний варіант, а згодом замінити);

на світильниках (придивіться до вітчизняних брендів);

на декорі (не захаращуйте житло зайвими предметами).

І ще маленька порада: вчіться міксувати! Кілька "знакових" акцентів і рівень вашого інтер'єру стане набагато вищим!

– підкреслили дизайнери інтер'єру.