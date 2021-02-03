Розумна економія при ремонті квартири: як не помилитися
Досить часто під час ремонту квартири з'являється необхідність трохи "вжатися" фінансово і на чомусь заощадити.
Джерело: інстаграм full_house_design
На чому економити не слід, а на чому – цілком можливо, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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На чому не рекомендують заощаджувати дизайнери інтер'єру:
- підлогове покриття;
- настінна плитка у санвузлі;
- кухонний гарнітур;
- вбудовані меблі;
- електрика;
- вбудована сантехніка;
- двері.
Також не слід економити на будівельній бригаді. Адже непрофесійний підхід може зіпсувати весь ремонт і матеріали. А чужі помилки мало хто погодиться усувати.
Деякі меблі і елементи декору можна докупити пізніше / Фото ivd
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На чому можна розумно заощадити
- на складних конструктивних рішеннях в інтер'єрі;
- на оздобленні стін (можна відмовитися від декоративної штукатурки, стінових панелей та ін.);
- на матеріалах (існують доступні бренди фарби, сантехніки, дверних ручок і т.д.);
- на техніці (наприклад, можна вибрати не вбудовані моделі, вони значно дешевші);
- на корпусних меблях (їх можна купити пізніше, або ж взяти бюджетний варіант, а згодом замінити);
- на світильниках (придивіться до вітчизняних брендів);
- на декорі (не захаращуйте житло зайвими предметами).
І ще маленька порада: вчіться міксувати! Кілька "знакових" акцентів і рівень вашого інтер'єру стане набагато вищим!
– підкреслили дизайнери інтер'єру.
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