Баффели: что это такое и как используется в интерьере
С каждым годом в дизайне интерьера появляется что-то новое. Баффели – не исключение.
Источник: инстаграм Полины Ильяшенко
Что такое баффели и как они используются в интерьере квартир и домов, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Баффели – страшное иностранное слово. В народе — декоративная рейка или брусок обыкновенный. Если вы интересуетесь дизайном интерьера или раздумываете, как задекорировать свое жилище, то могли заметить, что рейка довольно популярна в современном дизайне,
– отметила Ильяшенко.
Особенности баффели и где использовать
- Рейка помогает зонировать пространство, делает акцент в интерьере.
- Уместо использовать в различных вариациях – на потолке, на стене, в конструкции перегородки.
- Если покрыть рейкой большую часть пространства, можно добиться эффекта строгости и геометрии в интерьере. К примеру, это может быть целая стена, или же часть потолка. Это также придаст ощущение гармонии, порядка и завершенности.
Баффели – это стильно и оригинально / Фото pinterest
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Брусок – коварный элемент, так как его вертикальное расположение может визуально вытянуть пространство, а горизонтальное – съесть высоту,
– пояснила дизайнер интерьера.
С помощью баффели можно придать интерьеру индивидуальности / Фото design-homes
- Наиболее часто рейки изготавливают из сосны. Этот материал недорогой, но при этом прочный. К минусам можно отнести боязнь влаги, поэтому требует специальной пропитки.
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