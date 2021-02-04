С каждым годом в дизайне интерьера появляется что-то новое. Баффели – не исключение.

Источник: инстаграм Полины Ильяшенко

Что такое баффели и как они используются в интерьере квартир и домов, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Баффели – страшное иностранное слово. В народе — декоративная рейка или брусок обыкновенный. Если вы интересуетесь дизайном интерьера или раздумываете, как задекорировать свое жилище, то могли заметить, что рейка довольно популярна в современном дизайне,

– отметила Ильяшенко.

Особенности баффели и где использовать

Рейка помогает зонировать пространство , делает акцент в интерьере.

, делает акцент в интерьере. Уместо использовать в различных вариациях – на потолке, на стене, в конструкции перегородки.

– на потолке, на стене, в конструкции перегородки. Если покрыть рейкой большую часть пространства, можно добиться эффекта строгости и геометрии в интерьере. К примеру, это может быть целая стена, или же часть потолка. Это также придаст ощущение гармонии, порядка и завершенности.

Баффели – это стильно и оригинально / Фото pinterest

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Брусок – коварный элемент, так как его вертикальное расположение может визуально вытянуть пространство, а горизонтальное – съесть высоту,

– пояснила дизайнер интерьера.

С помощью баффели можно придать интерьеру индивидуальности / Фото design-homes