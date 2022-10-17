Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів

Компанія Elia представила ескіз проєкту першого у світі штучного енергетичного острова. Відомо, що його зведуть у водах Північного моря.

Острів назвуть на честь бельгійської принцеси Єлизавети. Він розташовуватиметься за 45 кілометрів від узбережжя Бельгії та слугуватиме сполучною ланкою між офшорними вітровими електростанціями та наземною високовольтною мережею. Загальна потужність вітряків становитиме 3,5 ГВт.

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Що відомо про масштабний проєкт

Острів буде побудований з бетонних кесонів, заповнених піском. Крім власне енергетичної інфраструктури, на ньому планується будівництво невеликого порту та вертолітного майданчика для сервісних бригад.



Компанія Elia представила ескіз проєкту першого у світі штучного енергетичного острова / Фото Elia

Енергетичний острів також стане першим компонентом європейської офшорної електромережі, яка слугуватиме центральним вузлом для нових з’єднань з Великою Британією та Данією.

Завдяки першому енергетичному острову, новим сполучним лініям, трьом новим вітряним електростанціям та модернізації першої морської вітрової зони, ми перетворюємо Північне море на одну велику зелену електростанцію,

– заявила міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стрейтен.

Очікується, що будівництво розпочнеться у 2024 році, а завершиться у 2026 році. За словами міністерки, це допоможе збільшити потужність вітроенергетики до 2040 року у 4 рази. Окрім цього, таким чином скоротяться видатки на комунальні послуги та зменшаться викиди CO2.



План першого у світі штучного енергетичного острова / Фото Engie