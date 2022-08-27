Поселення планують звести у полі на околиці Ґента. Водночас у ЗМІ додають, що місцевий ринок житла зіткнувся із перевантаженням задовго до напливу біженців.

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Поки що місць хватає, проте Бельгія чекає на нову хвилю біженців

Внаслідок війни, яку розпочала росія, приблизно 6,6 мільйона українців змушені були тікати від війни, покинувши свої домівки. За даними ООН на 16 серпня, у Бельгії було зареєстровано понад 52 тисячі біженців. У Фландрії зареєстровано 16 тисяч осіб, які втекли сюди від війни. У Ґенті, за підрахунками місцевої влади, перебувають 332 українці. Більшість із них продовжують проживати у місцевих волонтерів.

Щоб розселити українців, місцева влада ініціювала будівництво нового поселення. Роботи планують розпочатися у вересні та завершитися до кінця року. Загалом передбачено близько 200 квартир. Таким чином тут зможуть оселитися щонайменше 600 осіб.

Ґент співпрацюватиме з фламандським урядом, який профінансує будівництво. На їхню думку, це допоможе розв'язати низку проблем на регіональному рівні.

До того ж уряд Бельгії попереджує, що поки триває війна, варто очікувати на прибуття нових біженців. Міністр житлового будівництва Маттіас Діпендале пояснив, що Фландрія приділяє велику увагу якості житла, яке вона може надати біженцям. Він зазначив, що подібні проєкти також сприяють зниженню додаткового навантаження на ринок нерухомості країни.