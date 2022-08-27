Поселения планируют построить в поле на окраине Гента. В то же время в СМИ добавляют, что местный рынок жилья столкнулся с перегрузкой задолго до наплыва беженцев.

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Пока мест хватает, однако Бельгия ждет новой волны беженцев

В результате войны, которую начала россия, примерно 6,6 миллиона украинцев вынуждены были убегать от войны, покинув свои дома. По данным ООН на 16 августа, в Бельгии было зарегистрировано более 52 тысяч беженцев. Во Фландрии зарегистрировано 16 тысяч человек, бежавших сюда от войны. В Генте, по подсчетам местных властей, перебивают 332 украинца. Большинство из них продолжают проживать у местных волонтеров.

Чтобы расселить украинцев, местные власти инициировали строительство нового поселения. Работы планируют начаться в сентябре и завершиться к концу года. В общем предусмотрено около 200 квартир. Таким образом, здесь смогут поселиться по меньшей мере 600 человек.

Гент будет сотрудничать с фламандским правительством, которое профинансирует строительство. По их мнению, это поможет решить ряд проблем на региональном уровне.

К тому же правительство Бельгии предупреждает, что пока идет война, стоит ожидать прибытия новых беженцев. Министр жилищного строительства Маттиас Дипендале объяснил, что Фландрия уделяет большое внимание качеству жилья, которое она может предоставить беженцам. Он отметил, что подобные проекты также способствуют снижению дополнительной нагрузки на рынок недвижимости страны.