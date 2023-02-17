Бежевий колір ніколи не набридне: приклади інтер'єрів, які це доводять

Бежевий колір ніколи не втратить своєї актуальності в інтер'єрах. Якою б не була ваша головна ідея – його завжди можна буде вдало обіграти з іншими елементами.

Бежевий колір – це завжди вдале рішення, коли заходить мова про нейтральну палітру. Аби додати простору динаміки та тактильності, варто розглянути дерев'яні елементи та фактурну штукатурку.

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Окрім того, бежевий колір здатен задовольнити будь-які потреби інтер'єру, тому його можна вважати цілком універсальним. Мінімалістична квартира, творча студія, ніжна спальня, заспокійлива вітальня – бежевий пасуватиме всюди.

Відомий портал Dezeen представив інтер'єри, які вкотре доводять: бежевий колір не просто актуальний, а є одним із найкращих рішень. У список увійшла навіть робота Makhno Studio у Києві.

Дизайнери зазначають: якщо ви оберете поєднання бежевого кольору та натуральних матеріалів, то створите простір, у якому вкрай важко буде знайти бодай якісь недоліки. Ніжність, спокій та тонкий натяк на витонченість – це те, що дозволяє бежевому завжди залишатися у тренді.

Найкращі бежеві інтер'єри: версія Dezeen