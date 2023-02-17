Бежевый цвет – это всегда удачное решение, когда речь заходит о нейтральной палитре. Чтобы добавить простору динамики и тактильности, стоит рассмотреть деревянные элементы и фактурную штукатурку.

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Кроме того, бежевый цвет способен удовлетворить любые потребности в интерьере, поэтому его можно считать вполне универсальным. Минималистичная квартира, творческая студия, нежная спальня, успокаивающая гостиная – бежевый будет уместен повсюду.

Известный портал Dezeen представил интерьеры, которые еще раз доказывают: бежевый цвет не просто актуален, а является одним из лучших решений. В список вошла даже работа Makhno Studio в Киеве.

Дизайнеры отмечают: если вы выберете сочетание бежевого цвета и натуральных материалов, то создадите пространство, в котором крайне трудно будет найти хоть какие-то недостатки. Нежность, покой и тонкий намек на изящество – это то, что позволяет бежевому всегда оставаться в тренде.