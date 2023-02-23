У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали номери телефонів, куди внутрішньо переміщеним особам треба звертатися, щоб знайти дім.

Таку допомогу надають у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

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Як знайти прихисток

Консультації щодо безкоштовного поселення в західних регіонах надають на гарячих лініях в областях:

Закарпатська область: (096) 284-33-68;

Львівська область: в межах Львівської області телефонуйте за коротким номером 112, якщо на території інших областей – (032) 259-60-31;

Чернівецька область: 0 800 335 047;

Волинська область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11;

Тернопільська область: 0 800 335 975;

Івано-Франківська область: (099) 470-92-41;

Рівненська область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91.

Зверніть увагу! Найвразливіші категорії громадян, які постраждали від війни та залишаються в Україні, можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації BHA & Save The Children. Як це зробити – дізнавайтесь за посиланням.