В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили номера телефонов, куда внутренне перемещенным лицам нужно обращаться, чтобы найти дом.

Такую помощь оказывают в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

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Как найти убежище

Консультации по бесплатному поселению в западных регионах предоставляются на горячих линиях в областях:

Закарпатская область: (096) 284-33-68;

Львовская область: в пределах Львовской области звоните по короткому номеру 112, если на территории других областей – (032) 259-60-31;

Черновицкая область: 0 800 335 047;

Волынская область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11;

Тернопольская область: 0 800 335 975;

Ивано-Франковская область: (099) 470-92-41;

Ровенская область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91.

Обратите внимание! Уязвимые категории граждан, пострадавших от войны и остающихся в Украине, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации BHA & Save The Children. Как это сделать – узнайте по ссылке.