Ви не зіпсуєте свою ідею вишуканого позачасового дизайну, якщо додасьте лише кілька деталей інших кольорів. До того ж це не потребує ремонту чи багато витрат.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Додайте кілька вінтажних штрихів

Біла ванна кімната з вінтажними аксесуарами / Фото Kara Childress

Спокійна, нейтральна ванна кімната є ідеальним полотном для додавання невеликих вінтажних штрихів. Дизайнерка інтер'єру Кара Чайлдресс, яка є завзятим "мисливцем за антикваріатом", щиро радить пошукати кілька старовинних деталей. Ванна кімната з таким декором стане візуально привабливішою та цікавішою.

Замініть звичайну фурнітуру та змішувачі на розкішні

Біла ванна кімната з латунними деталями / Фото Jkath Design Build + Reinvent

Усі "сухі" білі інтер'єри чи в традиційному, чи сучасному стилі можна миттєво урізноманітнити. Це можна зробити за допомогою розкішної фурнітури та аксесуарів з міцної латуні. Зараз вони є дуже популярними, а тому на ринку є досить великий вибір латунних деталей.

Додайте чорних акцентів

Чорно-білий дизайн ванної кімнати / Фото Ripples

Всього кілька чорних деталей – це все, що потрібно, щоб позбутися нудного однобарв'я у дизайні ванної кімнати. Звичайно, краще це робити під час ремонту, бо можна обрати чорну обробку вікон чи чорну акцентну ванну. Проте виправити ситуацію ніколи не пізно за допомогою кількох помітних аксесуарів.