Вы не испортите свою идею изысканного вневременного дизайна, если добавите несколько деталей других цветов. К тому же это не требует ремонта или много затрат.

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Добавьте несколько винтажных штрихов

Белая ванная комната с винтажными аксессуарами / Фото Kara Childress

Спокойная, нейтральная ванная является идеальным полотном для добавления небольших винтажных штрихов. Дизайнер интерьера Кара Чайлдресс, которая является упорным "охотником за антиквариатом", искренне советует поискать несколько старинных деталей. Ванная комната с таким декором станет визуально более привлекательной и интересной.

Замените обычную фурнитуру и смесители на роскошные

Белая ванная комната с латунными деталями / Фото Jkath Design Build + Reinvent

Все "сухие" белые интерьеры или в традиционном или современном стиле можно мгновенно разнообразить. Это можно сделать с помощью роскошной фурнитуры и аксессуаров из крепкой латуни. Сейчас они очень популярны, поэтому на рынке есть достаточно большой выбор латунных деталей.

Добавьте черные акценты

Черно-белый дизайн ванной комнаты / Фото Ripples

Всего несколько черных деталей – это все, что нужно, чтобы избавиться от скучного одноцветия в дизайне ванной комнаты. Конечно, лучше это делать во время ремонта, потому что можно выбрать черную отделку окон или черную ванну. Однако исправить ситуацию никогда не поздно с помощью нескольких броских аксессуаров.