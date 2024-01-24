Як додати цікавинки в інтер'єр білої ванної кімнати: три лайфхаки від експертів
Джерело:Homes & Gardens
Білий колір візуально збільшує простір та є дуже вишуканим, тому його так часто обирають для дизайну ванних кімнат. Проте якщо простір одноколірний, то з часом це може просто набриднути. Дизайнери рекомендують додати кілька акцентів у білий інтер'єр.
Ви не зіпсуєте свою ідею вишуканого позачасового дизайну, якщо додасьте лише кілька деталей інших кольорів. До того ж це не потребує ремонту чи багато витрат.
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Додайте кілька вінтажних штрихів
Спокійна, нейтральна ванна кімната є ідеальним полотном для додавання невеликих вінтажних штрихів. Дизайнерка інтер'єру Кара Чайлдресс, яка є завзятим "мисливцем за антикваріатом", щиро радить пошукати кілька старовинних деталей. Ванна кімната з таким декором стане візуально привабливішою та цікавішою.
Замініть звичайну фурнітуру та змішувачі на розкішні
Усі "сухі" білі інтер'єри чи в традиційному, чи сучасному стилі можна миттєво урізноманітнити. Це можна зробити за допомогою розкішної фурнітури та аксесуарів з міцної латуні. Зараз вони є дуже популярними, а тому на ринку є досить великий вибір латунних деталей.
Додайте чорних акцентів
Всього кілька чорних деталей – це все, що потрібно, щоб позбутися нудного однобарв'я у дизайні ванної кімнати. Звичайно, краще це робити під час ремонту, бо можна обрати чорну обробку вікон чи чорну акцентну ванну. Проте виправити ситуацію ніколи не пізно за допомогою кількох помітних аксесуарів.