Практично чи тільки красиво: названі плюси і мінуси білих фасадів

Останніми роками білий колір став трендовим в інтер'єрі квартир і будинків. Він використовується як на кухні, так і в інших приміщеннях.

Чи варто вибирати білі фасади для свого житла – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Переваги білих фасадів

Білий колір візуально розширює простір, тому ідеально підходить для невеликих кухонь. Він робить інтер'єр свіжим і невагомим.

Якщо вам близький мінімалізм, то це ваш ідеальний варіант. Баланс між сучасністю і класикою. Тільки не переборщіть з різьбленням фасадів, чим простіші лінії, тим довше вони будуть виглядати актуально,

– пояснила Ілляшенко.

До білих фасадів, за словами дизайнерки інтер'єру, легко підібрати допоміжний колір. Наприклад, оздоблення стін або підлогове покриття.

Білі фасади виглядають ошатно і стильно, але є і недоліки​ / Фото pinterest

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Недоліки білих фасадів

Неякісне фарбування може з часом втратити вигляд і отримати жовтуватий відтінок.

і отримати жовтуватий відтінок. Якщо для контрасту підібрати занадто темні відтінки – буде видно весь пил.

Білий колір – універсальний, його можна поєднувати з будь-яким іншим / Фото pinterest

Не бійтеся білого, правильно підібравши поєднання кольорів, він не буде нагадувати лікарню,

– резюмувала Поліна Ілляшенко.