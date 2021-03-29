Практично чи тільки красиво: названі плюси і мінуси білих фасадів

Джерело:Інстаграм Поліни Ілляшенко
Останніми роками білий колір став трендовим в інтер'єрі квартир і будинків. Він використовується як на кухні, так і в інших приміщеннях.
Чи варто вибирати білі фасади для свого житла – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.
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Якщо вам близький мінімалізм, то це ваш ідеальний варіант. Баланс між сучасністю і класикою. Тільки не переборщіть з різьбленням фасадів, чим простіші лінії, тим довше вони будуть виглядати актуально,
– пояснила Ілляшенко.
Білі фасади виглядають ошатно і стильно, але є і недоліки / Фото pinterest
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Білий колір – універсальний, його можна поєднувати з будь-яким іншим / Фото pinterest
Не бійтеся білого, правильно підібравши поєднання кольорів, він не буде нагадувати лікарню,
– резюмувала Поліна Ілляшенко.