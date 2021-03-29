Дзеркало в інтер'єрі: які прийоми використовувати в різних кімнатах
Всім відомо, що дзеркало є невід'ємною частиною будь-якої житлової нерухомості. Воно може виконувати різні функції в залежності від приміщення.
Джерело:Інстаграм Full House Design
Як використовувати дзеркальні поверхні у квартирах і будинках, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Дзеркало в інтер'єрі – улюблений предмет усіх дизайнерів, адже він не просто прикрашає простір, але і несе у собі масу корисних і потрібних функцій,
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Функції дзеркала у приміщенні
- Корекція об'ємів приміщення. Дзеркало врятує маленькі кімнати і вузькі коридори.
- Віддзеркалення світла. Дзеркало до підлоги додасть природного світла, а дзеркальна поверхня позаду люстри, бра або світильника збільшить рівень освітленості.
- Виправлення недоліків. За допомогою дзеркал можна приховати дефекти приміщення.
Дзеркальні поверхні – функціональний і красивий прийом / Фото pinterest
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Як використовувати дзеркало у різних приміщеннях
Передпокій
Дзеркало у передпокої – 100% must have: красиве дзеркало над консоллю додає інтер'єру затишку, стилю і краси прямо з порогу. Дзеркало у повний зріст також може розташовуватися на фасадах шафи, що безсумнівно дуже зручно. Вхід у гардеробну може бути оснащений дзеркальними дверима,
– зазначили фахівці.
Дзеркало буде доречним у будь-якому приміщенні / Фото pinterest
Вітальня
У цьому приміщенні слід максимально використовувати світло, тому дзеркальні панелі будуть дуже доречні. Також можна використовувати дзеркало, що стоїть окремо, – воно стане ефектним акцентом у приміщенні. Для того щоб візуально збільшити простір – вибирайте великі дзеркала.
Спальня
Дуже актуально використовувати панно з кількох частин біля ліжка. Дзеркала над тумбочками позаду торшерів або підвісних світильників підкреслять геометрію простору і наповнять його м'яким світлом і особливою атмосферою,
– уточнили дизайнери інтер'єру.
Ванна
Найчастіше у ванних кімнатах дзеркала розміщують над раковиною. Важливо, щоб обрамлення відповідало стилістиці приміщення. Якщо ви хочете додати родзинку інтер'єру – вибирайте дзеркало незвичайної форми або з цікавим підсвічуванням.
Дзеркало – невід'ємний елемент у ванній / Фото pinterest
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