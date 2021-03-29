Практично или только красиво: названы плюсы и минусы белых фасадов
В последние годы белый цвет стал трендовым в интерьере квартир и домов. Он используется как на кухне, так и в других помещениях.
Источник:Инстаграм Полины Ильяшенко
Стоит ли выбирать белые фасады для своего жилья – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Преимущества белых фасадов
- Белый цвет визуально расширяет пространство, поэтому идеально подходит для небольших кухонь. Он делает интерьер свежим и невесомым.
Если вам близок минимализм, то это ваш идеальный вариант. Баланс между современностью и классикой. Только не переборщите с резьбой фасадов, чем проще линии, тем дольше они будут выглядеть актуально,
– пояснила Ильяшенко.
- К белым фасадам, по словам дизайнера интерьера, легко подобрать вспомогательный цвет. Например, отделку стен или напольное покрытие.
Белые фасады выглядят нарядно и стильно, но есть и недостатки / Фото pinterest
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Недостатки белых фасадов
- Некачественная покраска может со временем потерять вид и получить желтоватый оттенок.
- Если для контраста подобрать слишком темные оттенки – будет видно всю пыль.
Белый цвет – универсальный, его можно сочетать с любым другим / Фото pinterest
Не бойтесь белого, правильно подобрав сочетание цветов, он не будет напоминать больницу,
– резюмировала Полина Ильяшенко.
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