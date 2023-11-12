За таких умов постає питання, чи актуальні зараз білі стіни. Чи можливо, цей тренд відійшов? Дизайнери вирішили дати вичерпну відповідь.

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Білі стіни – це досі тренд чи вже ні

Зараз справді актуальнішими стали м'які й теплі нейтральні кольори, коли мовиться про фарбу для стін. Проте це не означає, що білий вже не в тренді. Та й загалом слово "тренд" не зовсім доречне, коли справа стосується білого кольору. Він – позачасовий.

Більшість дизайнерів вважають, що білі стіни ніколи "не старіють", вони вічні, універсальні та повністю адаптуються до будь-яких змін у тенденціях. Ключовим є те, як ви декоруєте білі кімнати, щоб вони завжди виглядали в тренді.

"Білі стіни — це вибір дизайну, який я завжди вважав позачасовим і універсальним. Незмінна чарівність білих стін полягає в їх адаптивності. Білий — нейтральний колір, який легко доповнює будь-який стиль дизайну, чи це мінімалістичний і сучасний, чи це традиційний і еклектичний", – каже дизайнерка Дженніфер Девіс.

Білі стіни завжди актуальні / Фото Future

Чистий і свіжий вигляд білих стін може зробити кімнату відкритою, просторою та добре освітленою, що особливо корисно в невеликих або слабко освітлених приміщеннях. Білі стіни є своєрідним фоном, завдяки якому можна експериментувати з меблями та аксесуарами.

Краса білих стін полягає в тому, що вони поза часом і справді не входять до циклу трендів. Для мене, як для дизайнера, білі стіни – це порожнє полотно, яке може красиво обрамити будь-який простір, залежно від того, як ви розташуєте стіни, дзеркала та меблі,

– пояснює дизайнерка Кеті Куо.

Дизайнер Чері Лі погоджується з вищесказаним. Він каже, що білий легко адаптується до мінливих тенденцій, тому ніколи не ризикує виглядати застарілим.