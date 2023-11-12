В таких условиях возникает вопрос, актуальны ли сейчас белые стены. Может быть, этот тренд отошел? Дизайнеры решили дать исчерпывающий ответ.

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Белые стены – это до сих пор тренд или нет

Сейчас действительно более актуальными стали мягкие и теплые нейтральные цвета, когда речь идет о краске для стен. Однако это не значит, что белый уже не в тренде. Да и вообще слово "тренд" не совсем уместно, когда дело касается белого цвета. Он вневременной.

Большинство дизайнеров считают, что белые стены никогда не стареют, они вечны, универсальны и полностью адаптируются к любым изменениям в тенденциях. Ключевым является то, как вы декорируете белые комнаты, чтобы они всегда выглядели в тренде.

"Белые стены - это выбор дизайна, который я всегда считал вневременным и универсальным. Неизменное обаяние белых стен заключается в их адаптивности. Белый – нейтральный цвет, который легко дополняет любой стиль дизайна, будь то минималистичный и современный, традиционный и эклектичный", – говорит дизайнер Дженнифер Дэвис.

Белые стены всегда актуальны / Фото Future

Чистый и свежий вид белых стен может сделать комнату открытой, просторной и хорошо освещенной, что особенно полезно в небольших или слабо освещенных помещениях. Белые стены представляют собой своеобразный фон, благодаря которому можно экспериментировать с мебелью и аксессуарами.

Красота белых стен состоит в том, что они вне времени действительно не входят в цикл трендов. Для меня, как для дизайнера, белые стены – это пустое полотно, которое может красиво обрамить любое пространство, в зависимости от того, как вы разместите стены, зеркала и мебель.

– объясняет дизайнер Кэти Куо.

Дизайнер Чери Ли согласен с вышесказанным. Он говорит, что белый легко адаптируется к меняющимся тенденциям, поэтому никогда не рискует выглядеть устаревшим.