Білі стіни все ще в тренді чи ні: дизайнери дали відповідь

Люди звикли фарбувати стіни здебільшого в білий колір, адже це своєрідна класика, яка ніколи не набридає. Та останнім часом у світі дизайну від білого на стінах трохи відходять на користь тепліших відтінків.

За таких умов постає питання, чи актуальні зараз білі стіни. Чи можливо, цей тренд відійшов? Дизайнери вирішили дати вичерпну відповідь.

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Білі стіни – це досі тренд чи вже ні

Зараз справді актуальнішими стали м'які й теплі нейтральні кольори, коли мовиться про фарбу для стін. Проте це не означає, що білий вже не в тренді. Та й загалом слово "тренд" не зовсім доречне, коли справа стосується білого кольору. Він – позачасовий.

Більшість дизайнерів вважають, що білі стіни ніколи "не старіють", вони вічні, універсальні та повністю адаптуються до будь-яких змін у тенденціях. Ключовим є те, як ви декоруєте білі кімнати, щоб вони завжди виглядали в тренді.

"Білі стіни — це вибір дизайну, який я завжди вважав позачасовим і універсальним. Незмінна чарівність білих стін полягає в їх адаптивності. Білий — нейтральний колір, який легко доповнює будь-який стиль дизайну, чи це мінімалістичний і сучасний, чи це традиційний і еклектичний", – каже дизайнерка Дженніфер Девіс.

Білі стіни завжди актуальні / Фото Future

Чистий і свіжий вигляд білих стін може зробити кімнату відкритою, просторою та добре освітленою, що особливо корисно в невеликих або слабко освітлених приміщеннях. Білі стіни є своєрідним фоном, завдяки якому можна експериментувати з меблями та аксесуарами.

Краса білих стін полягає в тому, що вони поза часом і справді не входять до циклу трендів. Для мене, як для дизайнера, білі стіни – це порожнє полотно, яке може красиво обрамити будь-який простір, залежно від того, як ви розташуєте стіни, дзеркала та меблі,

– пояснює дизайнерка Кеті Куо.

Дизайнер Чері Лі погоджується з вищесказаним. Він каже, що білий легко адаптується до мінливих тенденцій, тому ніколи не ризикує виглядати застарілим.