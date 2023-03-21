Щоб очистити білі стіни, необов'язково купляти спеціальні засоби. Їх можна помити за допомогою побутових розчинів.

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Як очистити стіни до білизни

Вам знадобляться:

губка;

рушник або ганчірка з мікрофібри;

рулон паперових рушників;.

універсальний засіб для чищення;

м'яке мило для посуду;

харчова сода.

Вода, мікрофібра та трохи універсального засобу

Якщо стіна не надто брудна, то з нею впорається навіть звичайна вода з мікрофіброю. Тут важливо часто викручувати ганчірку щоразу, коли вона забрудниться. Також ви можете використати кілька крапель універсального мийного засобу, якщо так буде зручніше.

М'яке мило для посуду

Мило для посуду справді є фантастичним засобом для чищення поверхонь у домі: від стільниць до килимів. Спробуйте обрати м'яке, що не має сильного запаху чи інших агресивних хімікатів.

Щоб відмити стійку пляму, візьміть м'яку губку, змочіть її, намильте та обережно потріть пляму. Коли утвориться піна, залиште її на деякий час, а потім протріть вологою тканиною з мікрофібри. Можливо, вам доведеться повторити процес 2 – 3 рази.

Паста з харчової соди

Якщо ви не можете очистити плями за двома попередніми способами, спробуйте цей диво-засіб. Змішайте харчову соду з водою у співвідношенні 3:1. Паста має бути липкою.

Вологою губкою акуратно розподіліть пасту по стіні. Залиште діяти – чим довше, тим краще. Після того, як пляма достатньо просочиться, протріть її вологою тканиною з мікрофібри або паперовим рушником.