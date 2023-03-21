Чтобы очистить белые стены, не обязательно покупать специальные средства. Их можно вымыть с помощью бытовых растворов.

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Как очистить стены

Вам понадобятся:

губка;

полотенце или тряпка из микрофибры;

рулон бумажных полотенец;

универсальное чистящее средство;

мягкое мыло для посуды;

пищевая сода.

Вода, микрофибра и немного универсального средства

Если стена не слишком грязная, то с ней справится даже обычная вода с микрофиброй. Здесь важно часто выкручивать тряпку всякий раз, когда она запачкается. Также можно использовать несколько капель универсального моющего средства, если так будет удобнее.

Мягкое мыло для посуды

Мыло для посуды действительно фантастическое средство для чистки поверхностей в доме: от столешниц до ковров. Попытайтесь выбрать мягкое, не имеющее сильного запаха или других агрессивных химикатов.

Чтобы отмыть стойкое пятно, возьмите мягкую губку, смочите ее, намыльте и осторожно потрите пятно. Когда образуется пена, оставьте ее на время, а затем протрите влажной тканью из микрофибры. Возможно, вам придется повторить процесс 2 – 3 раза.

Паста из пищевой соды

Если вы не можете очистить пятна двумя предыдущими способами, попробуйте это чудо-средство. Смешайте пищевую соду с водой в соотношении 3:1. Паста должна быть липкой.

Влажной губкой аккуратно распределите пасту по стене. Оставьте действовать – чем дольше, тем лучше. После того, как пятно достаточно пропитается, протрите его влажной тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.